SINJUR apoia evento Outubro Rosa no Fórum de Cacoal e já prepara ações para o Novembro Azul

Publicada em 30/10/2025 às 08h17
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) apoiou, no dia 24 de outubro, o evento Outubro Rosa promovido pelo Núcleo Psicossocial, em parceria com a Administração do Fórum de Cacoal. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os trabalhadores do Judiciário sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de promover o autocuidado e o bem-estar das mulheres.
O evento contou com palestras da enfermeira Ingrid Brumatti Thomes, da Anga Medicina Diagnóstica, e da fisioterapeuta Jéssika Prado, que abordaram temas como fatores de risco, prevenção e fisioterapia pélvica, explicando como hábitos saudáveis e o acompanhamento médico regular podem salvar vidas.
A programação também teve sorteios de exames preventivos e brindes, e foi marcada pela ampla participação de colegas da comarca.
O SINJUR, um dos apoiadores da ação, destacou que parte dos recursos destinados ao evento ainda será utilizada na próxima campanha de saúde: o Novembro Azul, voltado à conscientização sobre o câncer de próstata e à saúde do homem.
Segundo a diretoria, os brindes para a ação já foram adquiridos, e o evento deve acontecer no dia 21 de novembro, reforçando o compromisso do sindicato com o cuidado integral à saúde de nossos agentes públicos.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
