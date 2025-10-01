Sindsef cobra solução para falta de fardamento e EPIs de servidores federais em Rondônia

Publicada em 01/10/2025 às 16h42
A reunião ocorreu na Divisão de Controle de Vetores (DCV) e contou com a presença do secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola Filho, e do superintendente do Ministério da Saúde, Sid Orleans, além do presidente do Sindsef/RO, Almir José; dos diretores Francisco Torres, Iracema Sena e Eva Bezerra; e do advogado Tiago Wagner, do escritório Fonseca e Assis.
Durante o encontro, o sindicato cobrou a regularização da falta de uniformes, EPIs e exames periódicos, que têm afetado servidores ligados à saúde e ao controle de vetores — áreas que exigem proteção adequada no exercício das funções.
O secretário Jaime Gazola assumiu o compromisso de agendar uma nova rodada de negociação para a próxima segunda-feira (6 de agosto), quando deverá apresentar um cronograma definitivo para a entrega dos materiais.
O Sindsef pressiona por um calendário claro que garanta a distribuição dos equipamentos e uniformes em prazo determinado. “Estamos acompanhando cada etapa para assegurar que os direitos dos servidores sejam cumpridos”, afirmou Almir José, presidente do Sindsef/RO.
O superintendente Sid Orleans reforçou a necessidade de articulação entre as entidades para resolver o impasse, enquanto o sindicato mantém os filiados informados sobre os desdobramentos. “Agradecemos o empenho de todos e reforçamos que a união entre trabalhadores e entidade é fundamental para conquistar condições dignas de trabalho”, destacou Sid.
