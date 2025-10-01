Shutdown no governo Trump: o que fechou e o que continua funcionando durante paralisação nos EUA

Publicada em 01/10/2025 às 15h52
Diversos serviços públicos do país tiveram de fechar as portas após Congresso não aprovar projeto orçamentário na terça (30). Ano fiscal dos EUA começou nesta terça (1º). Funcionários públicos podem entrar em licença, enquanto outros trabalharão sem receber salário.
Os Estados Unidos entraram nesta quarta-feira (1º) em paralisação após o Congresso não aprovar a proposta de orçamento do governo de Donald Trump. Na prática, isso significa que uma série de serviços públicos tiveram de ser interrompidos.
O Monumento a Washington, uma das maiores atrações turísticas da capital Washington D.C., está "fechado até segunda ordem", segundo um comunicado do Serviço Nacional de Parques dos EUA nesta quarta-feira, que administra o monumento.
Estátua da Liberdade
A Estátua da Liberdade, cartão postal dos EUA localizado em Nova York, continuva aberta nesta quarta-feira até a última atualização desta reportagem, porém está sob risco de fechar.
A governadora de Nova York, Kathy Hochul, afirmou ao jornal "New York Post" que não destinará recursos estaduais adicionais para manter o monumento aberto caso o dinheiro acabe. Hochul não disse até quando a Estátua da Liberdade ficaria aberta.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!