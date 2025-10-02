Show gospel com Jefferson & Suellen abre programação dos 111 anos de Porto Velho

Publicada em 02/10/2025 às 15h58
A Prefeitura de Porto Velho deu início, nesta quarta-feira (1º), à programação cultural em celebração aos 111 anos da capital. O primeiro show da agenda de cinco dias de festa foi com a dupla gospel Jefferson & Suellen, que emocionou o público com um repertório marcado pela fé, esperança e adoração.
Dupla gospel Jefferson & Suellen abriu o primeiro show em comemoração aos 111 anos de Porto Velho
O evento gratuito foi realizado em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e reuniu famílias inteiras, jovens, comunidades religiosas e admiradores da música gospel, transformando a noite em um verdadeiro encontro de espiritualidade e integração social.
PRÉ-SHOWS
A abertura contou ainda com apresentações de artistas e grupos locais que prepararam o público para a noite de louvor:
José Roberto
Vitória & Rebeca
Ministério Cristo Servo
Banda EA Sounds
E, por fim, o show principal com Jefferson & Suellen.
O prefeito Léo Moraes, destacou a emoção de ver a multidão em um momento de adoração: “Emocionante, é um momento de muita comunhão, faz muita paz pra toda a população, as pessoas celebram, as pessoas festejam e as pessoas oram. Isso nos traz bênçãos e fortalece o nosso propósito. Estamos muito felizes, é o início desta celebração, não podia ser diferente. Queremos que essa energia se espalhe por toda a cidade, para que possamos viver em paz, com tranquilidade e exercitar nossa missão com fé. Parabéns, Porto Velho, pelos seus 111 anos! Temos uma programação recheada de atividades para todos os públicos e para todo o nosso povo”.
Paulo Moraes Júnior, secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), falou que a noite gospel, foi a melhor de começar a programação dos 111 anos da capital: “É um qualquer sem dúvida vai ficar marcado na história de Porto Velho. O início do aniversário da nossa capital, dos nossos 111 anos, começamos da melhor forma. Uma noite de adoração onde podemos celebrar, festejar e principalmente enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo”.
Dryelle Vieira, artesã e mãe atípica, levou os filhos para uma noite incrível: “Ver meus filhos se divertindo, pulando e adorando ao Senhor foi algo que me emocionou demais. Esse show trouxe alegria para toda a família.”
Débora Amorim, acadêmica de Direito, e moradora do bairro Industrial, foi ao evento junto com amigos, e falou da emoção de adorar ao senhor: “Estar aqui é uma emoção indescritível. É muito especial poder participar de um evento como esse, gratuito, e sentir essa energia de fé e comunhão.”
Daniele Frota, manicure e moradora da zona rural, região Terra Prometida, falou que andou 6 quilômetros, para viver uma noite inesquecível: “Sou evangélica há anos, mas estar nesse show foi maravilhoso. Ver a cidade comemorando com tanta fé foi incrível. Aproveito também para elogiar o prefeito Léo Moraes, que está trazendo eventos que valorizam a nossa cultura e a nossa fé.”
A Prefeitura reforça que toda a programação dos 111 anos de Porto Velho foi planejada para contemplar diferentes públicos, promovendo não apenas entretenimento, mas também integração social e valorização da cultura e da fé.
O show gospel abriu as portas para uma sequência de atrações que vão marcar a celebração da cidade ao longo da semana, com apresentações musicais, atividades culturais, esportivas e momentos de lazer para toda a população.
