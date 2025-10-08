“Separação foi respeitosa e amigável”, diz assessoria de IZA sobre fim com Yuri Lima

Publicada em 08/10/2025 às 11h04
A cantora IZA e o jogador de futebol Yuri Lima não estão mais juntos. A informação foi confirmada pela assessoria da artista nesta terça-feira (7). O casal, que viveu um relacionamento marcado por idas e vindas desde o fim de 2022, é pai de Nala, que completa um ano no próximo dia 13 de outubro.
Em nota oficial, a equipe de IZA declarou que a separação ocorreu de forma respeitosa e amigável, destacando que ambos continuam comprometidos com a criação da filha. “A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade”, diz o comunicado.
O relacionamento começou na virada de 2022 para 2023, quando Yuri esteve presente em um show de Réveillon da cantora em Copacabana, no Rio de Janeiro. À época, IZA havia se separado do produtor musical Sérgio Santos, com quem foi casada até outubro de 2022.
Em janeiro de 2023, Yuri confirmou o affair, e um mês depois o casal assumiu o namoro publicamente. Desde então, IZA passou a acompanhar o jogador em partidas do Mirassol, enquanto ele marcava presença em seus shows. Em abril de 2024, os dois anunciaram a gravidez de Nala, revelando que a artista descobriu a gestação durante o Carnaval.
