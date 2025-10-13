Semurfh recebe veículos e equipamentos adquiridos com emenda do deputado Nim Barroso

Publicada em 13/10/2025 às 15h10
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), acompanhou, na sexta-feira (10), a entrega de três veículos, 10 tabletes e um drone de última geração para auxiliar nos serviços da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh). Veículos e equipamentos foram adquiridos com recursos de emenda do deputado estadual, Nim Barroso (PSD).
“Entre as muitas emendas que o deputado Nim Barroso já destinou ao município de Ji-Paraná, essa de R$ 400 mil chega para nos auxiliar no programa de Regularização Fundiária. Com ela, foi possível comprar mais veículos e equipamentos que vão tornar mais ágeis os trabalhos de nossos servidores”, afirmou Affonso Cândido.
Segundo o prefeito, a Semurfh está sendo estruturada para corrigir falhas do setor que persistem por anos. “No início do ano, implantamos o ‘Regulariza Jipa’ para garantir o direito ao título definitivo da propriedade para quem está morando nela e, tudo isso de graça”, frisou.
“Muitos municípios rondonienses têm algum problema fundiário, e, em Ji-Paraná, não é diferente. Com os R$ 400 mil que encaminhei para a prefeitura foi possível comprar três veículos, 10 tabletes e um excelente drone para realizar o serviço de georreferenciamento dos bairros”, admitiu o deputado.
Segundo Barroso, com as novas aquisições será possível tornar mais ágeis os serviços da pasta. Ele afirmou que o investimento deve movimentar o setor, e permitir que mais proprietários possam regularizar a situação do imóvel. “Todos saem ganhando quando o trabalho é bem executado”, reconheceu.
“Desde que a Semurfh foi criada [2006], é a primeira vez que ela recebe veículos novos. Por isso, nosso agradecimento ao deputado Nim Barroso e à equipe do prefeito Affonso Cândido por ter agilizado o processo de compra. Nossa resposta para esse investimento é continuar trabalhando para avançar com o nosso programa de regularização fundiária”, reforçou o secretário Antônio Marcos dos Santos, o Fuskão.
A solenidade de entrega teve as presenças do senador Marcos Rogério (PL), do deputado federal Fernando Máximo, vice-prefeita, Marley Muniz (PL), e os vereadores Joziel Carlos de Brito (MDB), Wallisson Amaro (Republicanos) e Scopony (PSD).
