Semtran reforça segurança viária durante o aniversário de 111 anos de Porto Velho

Entre os dias 1º e 5 de outubro, Porto Velho comemora seus 111 anos com uma programação intensa de shows e atrações nacionais e locais. Para que a população possa curtir os eventos com tranquilidade, a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) preparou um esquema especial de segurança viária, que vai contar com agentes posicionados em pontos estratégicos nas redondezas dos eventos.
Os agentes terão a missão de orientar motoristas e pedestres, organizar o tráfego e realizar interdições e desvios sempre que necessário. O trabalho começa logo cedo, todos os dias, e se estende até o fim da programação. A ideia é reduzir riscos, evitar congestionamentos e garantir que todos consigam se deslocar com mais segurança.
ROTAS ALTERNATIVAS
Linhas que descem a av. Farquar sentido av. Sete de Setembro
Essas linhas deverão desviar o percurso pela seguinte rota:
av. Farquar → av. Pinheiro Machado → av. Presidente Dutra → av. Sete de Setembro → rua Prudente de Morais → rua Almirante Barroso → av. Rogério Weber → av. Sete de Setembro (retorno ao trajeto original).
Linhas que descem a av. Carlos Gomes sentido av. Farquar
O trajeto será desviado para:
av. Presidente Dutra → av. Sete de Setembro → rua Prudente de Morais → rua Almirante Barroso → av. Rogério Weber → av. Sete de Setembro (retorno ao trajeto original).
Linhas que sobem a av. Farquar sentido Hospital de Base (HB)
O percurso seguirá pela seguinte rota alternativa:
av. Rogério Weber → av. Carlos Gomes → av. Farquar (retorno ao trajeto original).
Aos demais motoristas, a Prefeitura orienta que seja respeitada a sinalização implantada e as instruções dos agentes de trânsito para evitar congestionamentos e garantir o bom andamento da programação.
Segundo o prefeito Léo Moraes, a organização do trânsito é peça fundamental para o sucesso da festa. “Estamos preparando uma grande comemoração para os 111 anos de Porto Velho e, para isso, precisamos garantir que todos possam se deslocar com segurança e tranquilidade. A Semtran terá um papel essencial nesse processo, trabalhando para proteger vidas e facilitar a circulação da população e dos visitantes”, destacou.
A Prefeitura reforça que a colaboração da população é indispensável: seguir a sinalização, respeitar as interdições e atender às orientações dos agentes são atitudes que contribuem diretamente para a segurança de todos.
