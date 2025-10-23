Semtic realoca atendimentos da Sala do Empreendedor durante obras de ampliação

Publicada em 23/10/2025 às 14h38
Com o objetivo de oferecer mais conforto, eficiência e qualidade no atendimento aos empreendedores locais, a Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio (Semtic) informou, na manhã desta quarta-feira, 22, o início das obras de reforma e ampliação da Sala do Empreendedor.
Durante o período de obras, todos os atendimentos serão realizados temporariamente no gabinete da própria Semtic, garantindo a continuidade dos serviços prestados ao público.
De acordo com a secretaria, a medida é necessária para melhorar a infraestrutura do espaço e proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional para quem busca orientações e suporte para abertura, regularização e fortalecimento de negócios.
A Semtic reforça que, durante o período de obras, os atendimentos seguem normalmente, apenas em novo local, até a conclusão dos trabalhos de reforma. Em caso de dúvidas, entre em contato através do whatsapp (69) 3322-6727.
