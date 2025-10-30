Por ASSESSORIA
Publicada em 30/10/2025 às 15h17
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), segue realizando serviços de patrolamento e manutenção viária na LC-60, BR-421, área rural do município.
A ação tem como objetivo melhorar o tráfego, garantir o escoamento da produção rural e facilitar o acesso das famílias que vivem nessa região.
Compromisso com a qualidade das estradas e o desenvolvimento do campo!
