Semosp segue realizando serviços de patrolamento e manutenção viária na LC-60
Por ASSESSORIA
Publicada em 30/10/2025 às 15h17
Nos acompanhe pelo Google News

A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), segue realizando serviços de patrolamento e manutenção viária na LC-60, BR-421, área rural do município.

A ação tem como objetivo melhorar o tráfego, garantir o escoamento da produção rural e facilitar o acesso das famílias que vivem nessa região.

Compromisso com a qualidade das estradas e o desenvolvimento do campo!

Geral ARIQUEMES
Imprimir imprimir