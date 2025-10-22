Semma instala sistema de monitoramento por vídeo na Linha 135, próximo ao bairro União

Publicada em 22/10/2025 às 08h43
Com o objetivo de preservar o meio ambiente e combater práticas ilegais de descarte de resíduos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) concluiu, na manhã desta segunda-feira, 20, a instalação de um sistema de monitoramento por vídeo na Linha 135, nas proximidades do bairro União. A iniciativa foi realizada em parceria com a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PM/RO).
Atendendo às recomendações do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO) e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o local recebeu placas de identificação e proibição, cercamento e uma câmera com rotação de 360° e alcance de até 3 km. As imagens captadas serão monitoradas 24 horas por dia pela Polícia Militar, que também manterá rotas, pontos fixos e inspeções presenciais na região.
Desde o início da instalação dos equipamentos, cinco pessoas já foram autuadas por realizar o descarte irregular de lixo. A ação reforça o compromisso da prefeitura com a proteção ambiental e o cumprimento das legislações.
De acordo com a Semma, os responsáveis flagrados descartando resíduos de forma irregular estão sujeitos a multas que variam de R$ 700,00 a R$ 3.800,00, podendo ser elevadas conforme o tipo e o volume do material descartado.
“O monitoramento garante mais agilidade na identificação dos infratores e mais segurança para o município. É um passo essencial para coibir práticas que degradam o meio ambiente e prejudicam a qualidade de vida da população”, afirmou o secretário Alexandre Damasceno.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!