Semma firma parceria para descarte correto de pilhas, baterias e outros resíduos perigosos

Publicada em 01/10/2025 às 14h41
Para atender à demanda da população, promover a proteção ambiental e cumprir a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) firmou parceria com as Empresas Irmãos Gonçalves e com as Farmácias Drogasil para garantir o descarte adequado de medicamentos vencidos, pilhas, baterias e lâmpadas incandescentes.
A iniciativa busca oferecer pontos de coleta acessíveis e confiáveis, incentivando a população a adotar práticas sustentáveis no dia a dia. O descarte incorreto desses materiais representa sérios riscos ao meio ambiente e à saúde pública, já que podem liberar substâncias tóxicas no solo e na água, além de dificultarem o processo de tratamento dos resíduos urbanos.
Segundo explicou a Semma, os interessados poderão procurar as unidades da Farmácia Drogasil para realizar o descarte de medicamentos vencidos, pilhas e baterias. Já o Supermercado Irmãos Gonçalves ficará responsável pelo recolhimento de pilhas, baterias e também das lâmpadas incandescentes. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp (69) 98471-2971.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!