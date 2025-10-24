Semed inicia elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME)

Publicada em 24/10/2025 às 08h33
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) deu início, nos dias 20 e 21, no campus da Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir), ao processo de elaboração do novo Plano Municipal de Educação (PME) 2026-2036. A iniciativa, que começou com uma oficina promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), conta com a participação das instituições que compõem a Comissão Intersetorial responsável pela elaboração do documento.
O encontro teve como objetivo orientar os municípios sobre as etapas e diretrizes para a construção do PME, instrumento essencial para o planejamento e a implementação de políticas públicas voltadas à melhoria da educação municipal.
Embora o novo Plano Nacional de Educação (PNE) ainda esteja em tramitação, o TCE-RO tem se antecipado à sua aprovação, promovendo ações que visam preparar os municípios para a elaboração de seus planos locais de forma eficiente e participativa.
Segundo a Semed, a elaboração do PME de Vilhena será um processo colaborativo, envolvendo diferentes instituições e representantes da sociedade civil, assegurando que o plano reflita as necessidades e aspirações da comunidade educacional.
O Plano Municipal de Educação é fundamental para o avanço da educação no município, afinal, ele define metas e prioridades para a rede de ensino e fortalece a gestão democrática e a participação social na formulação das políticas educacionais.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!