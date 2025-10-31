Semed apresenta políticas públicas de equidade e educação étnico-racial ao Conselho Municipal de Educação

Publicada em 31/10/2025 às 09h19
Na manhã desta quarta-feira (29), a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Rolim de Moura reafirmou seu compromisso com uma educação pública mais inclusiva e igualitária. Representadas por Gracielli Bragança e Miqueline Lucas, as servidoras da Semed apresentaram ao Conselho Municipal de Educação as diretrizes da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), além do Plano de Ação Municipal que será executado para a implementação dessa política no município.
O encontro contou também com a presença das representantes da Superintendência Regional de Educação (SUPER), Neusimar e Gabrielly, fortalecendo o diálogo entre as diferentes instâncias educacionais.
Durante a apresentação, foram destacadas ações voltadas à valorização das diversas culturas, ao combate ao preconceito e à discriminação racial, e ao reconhecimento das contribuições históricas e culturais dos povos indígenas, negros e quilombolas na formação da sociedade brasileira.
A iniciativa da Semed reforça a importância de consolidar políticas educacionais que promovam a equidade e a justiça social, reconhecendo e respeitando as diferenças como elementos fundamentais para o desenvolvimento de uma educação de qualidade.
O encontro foi marcado por uma troca produtiva e colaborativa entre os participantes, evidenciando o compromisso conjunto de fortalecer as práticas pedagógicas e ampliar o alcance das ações que garantem uma escola mais democrática e acolhedora para todos.
