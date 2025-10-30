Semasf em parceria com Idep promove curso gratuito de Panificação em Ji-Paraná

Publicada em 30/10/2025 às 14h48
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), em parceria com o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep), está fortalecendo a qualificação profissional e incentivando a geração de renda no município. Nesta semana, a ação conjunta oferece cursos gratuitos nas áreas de Panificação e Confeitaria, em formato presencial, voltados para todos que desejam construir uma carreira promissora.
Os cursos estão sendo ministrados por instrutores e técnicos da Escola Móvel do Idep, instalada no pátio da Subprefeitura, localizada na Avenida Ji-Paraná, nº 615, bairro Urupá, no 1º distrito. A iniciativa tem como principal objetivo oferecer capacitação profissional de qualidade, contribuindo para o aumento da renda e para o desenvolvimento econômico.
De acordo com o professor do Idep, Luiz Nazareno Cortez, os cursos são totalmente gratuitos e abrangem diversas especialidades da panificação. "Trabalhamos com Pão Artesanal, Pão Caseiro, Pães Cuca, Pães para Sanduíches e Pães com Vegetais, entre outros. Cada curso tem duração de uma semana, com carga horária de vinte horas e turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Estamos prontos para atender à demanda — quanto mais alunos interessados, mais turmas abriremos”, destacou o instrutor.
A Semasf reforça que as formações são abertas a todos os públicos, promovendo oportunidades de aprendizado e o desenvolvimento de habilidades técnicas que podem impulsionar o crescimento profissional e o empreendedorismo.
Segundo a secretária da pasta, Sirlene Muniz, a iniciativa é uma porta aberta para o futuro. "Estamos oferecendo aos participantes a chance de aprender técnicas de preparo de pães e outros produtos de panificação, ampliando suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho ou até mesmo de iniciar o próprio negócio”, afirmou.
A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em fomentar a educação profissional e o fortalecimento da economia do município, criando oportunidades reais de transformação social.
