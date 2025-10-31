Semader realiza ações para fortalecer nosso setor primário e agricultura familiar

Publicada em 31/10/2025 às 14h58
Em cada amanhecer, nossos produtores rurais escrevem a história de prosperidade que faz de Espigão D'Oeste referência no agronegócio de Rondônia.
Valorizamos quem alimenta o Brasil: Cada pecuarista, cada agricultor familiar, cada trabalhador rural é protagonista do desenvolvimento que orgulha nossa cidade.
Nossa terra, nossa força: Com vocação natural para a agropecuária, somos exemplo de sustentabilidade e produtividade que gera emprego, renda e futuro para as famílias espigãoenses.
O campo que transforma: • Rebanhos saudáveis em pastagens verdejantes • Propriedades rurais que são exemplo de dedicação
• Famílias que vivem com dignidade da terra
A SEMADER - Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural trabalha incansavelmente para fortalecer nosso setor primário, oferecendo assistência técnica, capacitação e políticas públicas que transformam sonhos em realidade.
Juntos somos mais fortes: Cada conquista do campo é uma vitória de toda Espigão D'Oeste! Porque aqui, o homem do campo não é apenas trabalhador, é herói da nossa economia e guardião das nossas tradições.
Nossa missão é clara: Apoiar, valorizar e fortalecer quem faz do campo o coração pulsante da nossa cidade.
