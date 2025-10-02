Secretaria Municipal de Educação realiza nesta quinta-feira (02) cerimônia de reconhecimento do SAERO

Publicada em 02/10/2025 às 11h00
A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Rolim de Moura realiza nesta quinta-feira, 2 de outubro, a Cerimônia de Reconhecimento SAERO, evento que celebra os resultados alcançados pelas escolas da rede municipal na avaliação estadual SAERO – Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia 2024
A solenidade será realizada no Auditório da Faculdade Farol, a partir das 19 horas, reunindo gestores, professores e estudantes da rede municipal em um momento de valorização do trabalho pedagógico e das conquistas obtidas por meio do esforço coletivo das escolas.
Os reconhecimentos foram definidos a partir da análise dos resultados do SAERO 2024, e contemplam alunos com melhor desempenho individual, professores responsáveis por turmas com maiores médias e escolas que atingiram ou superaram a média municipal de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, nos 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.
Durante a cerimônia, serão entregues troféus e placas de reconhecimento, simbolizando o compromisso da rede municipal com a qualidade da aprendizagem e o fortalecimento das práticas pedagógicas.
Por se tratar de um evento interno, a cerimônia será fechada ao público, sendo direcionada apenas aos profissionais e estudantes contemplados, além de representantes das unidades escolares.
