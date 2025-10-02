Sebrae em Rondônia: Pacto pela Inovação avança no estado

Publicada em 02/10/2025 às 14h43
O Sebrae em Rondônia sediou a reunião do Comitê de Inovação e Sustentabilidade do FROMIMPE, na sede do Sebrae em Porto Velho, onde deu continuidade à construção do Pacto pela Inovação de Rondônia.
A iniciativa busca alinhar governo, academia, empresas e sociedade civil em torno de uma agenda de desenvolvimento sustentável baseada em ciência, tecnologia e empreendedorismo.
O Fórum Permanente Rondoniense das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (FROMIMPE) é uma estratégia inovadora em políticas públicas, com o objetivo de conectar todo o território estadual para o desenvolvimento socioeconômico, respeitando os potenciais de cada região.
A ideia é unir lideranças em torno de um só objetivo: atuar diretamente nas políticas públicas, agilizando decisões e mudanças necessárias para o crescimento de Rondônia. A pauta faz parte do Comitê de Inovação e Sustentabilidade do FROMIMPE, liderado pelo Sebrae.
O encontro contou com a participação de representantes da Fapero, Sedec-RO, Embrapa, Apron, Sescoop, startups locais, Agência Reguladora de Desenvolvimento de Porto Velho, além de consultores e lideranças nacionais.
Na abertura, o presidente da Abstartups, Lindomar Goes, destacou a importância do movimento:
“O Pacto pela Inovação representa um compromisso coletivo por uma agenda de desenvolvimento sustentável, baseada em tecnologia, inovação e empreendedorismo de impacto”.
Durante a reunião, o consultor Victor Hugo apresentou o projeto Inova Rondônia, um dos desdobramentos previstos pelo pacto, com foco em conectar ações estratégicas e fortalecer o ecossistema local.
Para o coordenador do Comitê, Rangel Miranda, o momento é de união:
“Este é um momento singular de colaboração entre governo, academia, empresas e sociedade civil. O pacto será um guia para ações e projetos que transformarão o ambiente de negócios e gerarão oportunidades para todos”.
O representante da Fapero, Lourismar Barroso, reforçou o papel da pesquisa e da ciência aplicada:
“Somente com base na pesquisa aplicada poderemos alcançar resultados consistentes. O pacto deve ser um instrumento de integração e fortalecimento das capacidades locais”.
Ao final, todos os participantes contribuíram com sugestões e ajustes ao texto do documento, que segue em fase de estruturação coletiva. A expectativa é que o Pacto pela Inovação de Rondônia se torne um marco para políticas públicas e iniciativas privadas alinhadas à inovação e ao desenvolvimento sustentável do estado.
