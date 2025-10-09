Publicada em 09/10/2025 às 08h28
Sebrae e Sala do Empreendedor celebraram o Dia do Empreendedor com atendimentos gratuitos em Cacoal
Na última sexta-feira (3), a frente da Prefeitura Municipal de Cacoal se transformou em um ponto de encontro para quem faz o município girar: os empreendedores.
Em homenagem ao Dia Nacional do Empreendedorismo, celebrado oficialmente em 5 de outubro, o Sebrae em Rondônia e a Sala do Empreendedor de Cacoal, com apoio do Sicoob Credip, promoveram uma manhã inteira de atendimentos e orientações gratuitas aos Microempreendedores Individuais (MEIs).
Das 8h às 12h30, a rua foi fechada e o espaço ganhou clima de celebração e aprendizado. A tradicional Van do Sebrae esteve presente para oferecer suporte direto ao público, que pôde acessar serviços essenciais como formalização e baixa do MEI, emissão de notas fiscais, impressão de guias DAS, além de orientações sobre gestão, finanças e regularização.
Também foram disponibilizadas informações sobre o Programa de Microcrédito Produtivo (Proampe), ampliando as oportunidades de crescimento para quem empreende.
A gerente da unidade regional do Sebrae em Cacoal, Thuylla Gomes Ribeiro, destacou o papel do Sebrae como parceiro estratégico dos empreendedores.
“Nós estivemos comemorando esse dia tão importante. Nós sabemos que hoje o Brasil é sustentado pelas Micro e Pequenas Empresas, que são responsáveis por 95% dos empregos formais no Brasil e compreendem a maior parte das empresas brasileiras. E o Sebrae, com esse serviço de apoio, esteve junto com a SEMDEC fazendo ações para o desenvolvimento do empreendedorismo e o apoio a Micro e Pequenas Empresas que precisam se desenvolver também. Gostaria de parabenizar todos vocês que empreendem no dia a dia, sejam as Micro e Pequenas Empresas, mas as Médias e Grandes também, que fazem toda a diferença não só em Cacoal, em Rondônia, mas no Brasil como um todo.”
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Cacoal, Roberto Alves, reforçou a relevância da parceria entre o poder público e as instituições de apoio ao empreendedorismo.
“O evento realizado hoje em frente à Prefeitura Municipal de Cacoal é a prova da valorização da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Sebrae, aos empreendedores. O empreendedorismo hoje tem uma força muito grande no cenário da economia municipal. E através dessas ações que a gente fortalece cada vez mais os laços entre a gestão pública e a iniciativa privada, para poder no futuro estar caminhando sempre juntos, em busca de parcerias através do Sebrae e de outras entidades, que fortalecem esse comércio aquecido pelo trabalho dos pequenos empreendedores e da agricultura familiar. Todo ano vamos valorizar essa data comemorativa do Dia Nacional do Empreendedorismo. Para nós da Secretaria, foi um privilégio fazer parte dessa programação.”
A iniciativa reforçou o compromisso do Sebrae em Rondônia em estimular o empreendedorismo, fortalecer os pequenos negócios e ampliar o acesso dos MEIs a serviços gratuitos e de qualidade. Os principais beneficiados foram os Microempreendedores Individuais de Cacoal e região, que puderam resolver pendências, se formalizar e receber orientações para seguir crescendo de forma regular e sustentável.
