Rússia testou novo drone nuclear submarino imbatível, diz Putin

Publicada em 29/10/2025 às 09h40
O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (29) que a Rússia testou um super torpedo nuclear submarino Poseidon com capacidade nuclear e declarou que a ação foi um "enorme sucesso".
"Poseidon é único em sua velocidade e profundidade de movimento. Não pode ser interceptado", disse Putin.
Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia descreveram o Poseidon como uma nova categoria de arma de retaliação, capaz de gerar ondas radioativas no oceano para tornar cidades costeiras inabitáveis.
Segundo Putin, foi possível acionar a unidade de energia nuclear durante os testes, que funcionou durante um determinado período de tempo:
“Pela primeira vez, conseguimos não apenas lançá-lo com um motor de propulsão a partir de um submarino portador, mas também ativar a unidade de energia nuclear na qual este dispositivo permaneceu por um determinado período de tempo”.
“Este é um enorme sucesso”, afirmou Putin, acrescentando que o poder do Poseidon supera o do míssil intercontinental Sarmat.
Neste domingo (26), a Rússia já havia testado seu novo míssil nuclear Burevestnik, uma arma considerada "invencível" pelo presidente russo.
O teste foi criticado pelo presidente americano Donald Trump, que devolveu uma ameaça de que seu país tem um submarino nuclear posicionado na costa da Rússia.
