Rússia bombardeia Ucrânia com mais de 400 mísseis e drones; 7 morrem, incluindo crianças

A Rússia fez um novo bombardeio massivo na Ucrânia com mais de 400 mísseis e drones na madrugada desta quarta-feira (22). Sete pessoas morreram, incluindo duas crianças, e dezenas ficaram feridas, segundo autoridades locais.
A investida ocorreu horas após a Casa Branca e o Kremlin suspenderem um possível novo encontro entre Trump e Putin para discutir o fim da guerra da Ucrânia, que completará quatro anos em fevereiro. (Leia mais abaixo)
O ataque aéreo russo visou diferentes regiões ucranianas e provocou cortes de energia em todo o país. Entre as regiões atacadas estão a capital Kiev, Kharkiv (extremo leste), Sumy (nordeste), Odessa (sul), Chernigov (norte), Dnipro (leste), Quirivogrado (centro), Poltava (nordeste), Veneza (oeste), Zaporizhzhia (sudeste) e Chercássi (centro), segundo o presidente Volodymyr Zelensky.
Segundo o Exército ucraniano, 405 drones e 28 mísseis foram utilizados pelos russos —desses, 333 drones e 16 mísseis foram abatidos pelas defesas aéreas. O ataque russo durou a noite toda e se estendeu até o início da manhã desta quarta, segundo autoridades ucranianas.
Estragos de bombardeio russo em jardim de infância em Kharkiv, na Ucrânia, em 22 de outubro de 2025. — Foto: REUTERS/Sofiia Gatilova
Seis pessoas morreram em Kiev e arredores, e uma pessoa morreu em Kharkiv, a 2ª maior cidade do país. Zelensky condenou o ataque russo e o chamou de "uma cusparada na cara de todos que insistem numa resolução pacífica". Ele voltou a pedir novas sanções à Rússia.
"Outra noite que prova que a Rússia não sente pressão suficiente para encurtar a guerra. (...) Cidades comuns ficaram sob fogo, principalmente nossa infraestrutura energética, mas muitos edifícios residenciais também foram atingidos", afirmou Zelensky. Ele voltou a pedir novas sanções ao governo russo.
Um dos locais atingidos pelo ataque russo foi um jardim de infância em Kharkiv, segundo Zelensky. Um homem de 40 anos e outras sete pessoas ficaram feridas —cinco crianças foram hospitalizadas. "Não há justificativa para um ataque de drone a um jardim de infância, nem jamais poderá haver. Está claro que a Rússia está se tornando mais descarada", disse Zelensky. Todas as crianças foram evacuadas e "apresentam reações agudas de estresse", segundo o líder ucraniano.
Bombeiros evacuam crianças de jardim de infância atingido por bombardeio russo em Kharkiv, na Ucrânia, em 22 de outubro de 2025. — Foto: Serviço de emergências da Ucrânia/Handout via REUTERS
O governo russo confirmou o bombardeio massivo desta quarta-feira e disse ter como alvo "instalações de infraestrutura energética ligadas ao complexo militar-industrial da Ucrânia". Um comunicado do Ministério da Defesa afirmou que foram utilizados armamentos de alta precisão e de longo alcance, lançados por meios terrestres e aéreos, incluindo mísseis balísticos hipersônicos e drones. "Todos os objetivos do ataque foram alcançados", segundo a pasta.
Duas pessoas foram mortas em Kiev. Já nos arredores da capital, outras quatro pessoas, incluindo duas crianças, morreram em consequência de ataques russos, segundo o serviço de emergência da Ucrânia. Cinco pessoas foram hospitalizadas. O bombardeio causou incêndios em diversos bairros da cidade, segundo o prefeito Vitali Klitschko.
Em Sumy, nove ficaram feridos após um drone atingir uma avenida com movimento. Um ucraniano flagrou em vídeo o momento em que o projétil causou uma explosão violenta no local. (Veja no vídeo abaixo)
Em Zaporizhzhia, região de linha de frente do conflito, 13 pessoas ficaram feridas no ataque, disse o governador regional Ivan Fedorov.
