Rússia alerta Estados Unidos contra possíveis testes nucleares

Publicada em 31/10/2025 às 16h09
Nesta sexta-feira (31), o secretário do Conselho de Segurança russo alertou que os testes nucleares dos Estados Unidos afetam a estabilidade estratégica de vários países, garantindo que a Rússia está pronta para realizar também ensaios nucleares.
Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa russo, disse à imprensa russa que as recentes declarações do Presidente norte-americano, Donald Trump, não são vistas com 'bons olhos'.
"Não queremos que a estabilidade estratégica continue a se deteriorar", afirmou Shoigu.
No entanto, observou que a Rússia sempre manteve os seus campos de testes abertos "para que conservem as suas capacidades e possam ser utilizados, se necessário".
"Trata-se, naturalmente, o campo de testes de Novaya Zemlya", localizado no arquipélago ártico com o mesmo nome, indicou.
Shoigu esclareceu, no entanto, que a Rússia não realizará testes nucleares se os Estados Unidos não o fizerem, uma posição que "não é nova".
Acrescentou que, embora não tenham sido realizados testes nucleares nas últimas décadas, "os testes não pararam em nenhum país, nem por um único dia, nem por uma única hora. Apenas foram realizados digitalmente; não foram realizados testes físicos, mas sim com modelos matemáticos".
"Devido aos programas de testes de outros países, instruí o Departamento de Guerra para começar a testar as nossas armas nucleares em igualdade de circunstâncias. Este processo começará imediatamente", afirmou Trump na quinta-feira através da plataforma Truth Social.
No entanto, permanece incerto se o líder norte-americano se referia aos testes de lançamento de armas nucleares ou a testes nucleares reais, sejam eles acima ou abaixo do solo.
Mais tarde, a bordo do Air Force One, após retorno da Coreia do Sul, Trump afirmou que o seu anúncio de retomada imediata dos testes nucleares tinha como foco alcançar a "desnuclearização" e incluir a China nas negociações do tratado de não-proliferação com a Rússia.
O anúncio de Trump surgiu depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter ordenado exercícios nucleares terrestres, marítimos e aéreos a partir do Kremlin, em 22 de outubro, e anunciado, nos últimos dias, testes de dois sistemas de armas nucleares de nova geração: o míssil de cruzeiro Burevestnik e o submarino não tripulado Poseidon.
Em resposta, o Kremlin esclareceu Trump que a Rússia não realizou qualquer teste nuclear, sendo o último deles realizado pela União Soviética em 1990.
