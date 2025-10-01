Rota 22 confirma mais de R$ 1,9 bilhão em investimentos na região Madeira-Mamoré

Publicada em 01/10/2025 às 16h05
Os recursos foram destinados a obras de habitação, mobilidade, saúde, infraestrutura urbana e apoio ao setor agropecuário, beneficiando Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste.
Em Porto Velho, a capital, os aportes somaram mais de R$ 464 milhões em projetos habitacionais como Cristal da Calama, Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Porto Bello, que resultaram na entrega de mais de cinco mil casas. A cidade também recebeu uma nova rodoviária e praças revitalizadas, ampliando serviços e espaços de convivência.
Em Guajará-Mirim, os investimentos em habitação superaram R$ 15 milhões, acompanhados de pavimentação e drenagem de ruas. Na saúde, foram R$ 28 milhões para a construção do hospital regional, que passou a garantir atendimento 24 horas.
Nova Mamoré registrou cerca de R$ 879 mil em moradias populares e pavimentação de estradas vicinais, além de obras de reforma e ampliação em unidades de saúde. Em Itapuã do Oeste, os recursos chegaram a aproximadamente R$ 31,9 milhões, incluindo mais de R$ 2 milhões destinados à recuperação e pavimentação de estradas. Em Candeias do Jamari, a prioridade foi a saúde, com reforma e ampliação de unidades de atendimento básico e de urgência.
A agenda do Rota 22 será concluída em Porto Velho, neste sábado 4 de outubro, com um Seminário de Formação Política no Lacordes Hotel, às 19h. O evento gratuito deve reunir lideranças regionais e apoiadores para discutir valores conservadores, incentivar a participação cidadã e reforçar os pilares da direita no estado.
