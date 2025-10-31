Rondônia Cidadã abre calendário de novembro levando cidadania à população de Mirante da Serra

Publicada em 31/10/2025 às 14h38
Nos dias 1º e 2 de novembro, o programa Rondônia Cidadã estará no município de Mirante da Serra. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), oferece gratuitamente diversos serviços à população, como emissão de documentos, atendimentos na área da saúde, orientação jurídica, cadastro em programas sociais e atividades recreativas.
A última edição do programa aconteceu nos dias 25 e 26 de outubro, no distrito de Vila Samuel, em Candeias do Jamari, onde foram realizados 2.013 atendimentos, garantindo cidadania e acesso a direitos a centenas de famílias.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar os serviços públicos para mais perto das pessoas é fundamental. “O Rondônia Cidadã é um programa que tem transformado a relação do governo com a população. Estamos levando atendimento, acolhimento e dignidade às famílias, especialmente àquelas que vivem longe dos centros urbanos”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância da participação da comunidade nas próximas edições. “O programa é uma grande força-tarefa do governo do estado junto com outros órgãos. Nossa missão é facilitar o acesso aos serviços e garantir que cada cidadão tenha seus direitos assegurados. Convidamos toda a população de Mirante da Serra e região para aproveitar essa oportunidade nos dias 1º e 2 de novembro”, afirmou.
Com edições realizadas em todas as regiões do estado, o Rondônia Cidadã já beneficiou milhares de rondonienses, reafirmando o compromisso do governo em promover inclusão social e cidadania.
PROXIMA EDIÇÃO
Mirante da Serra
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Migrantes (Rua Princesa Isabel, nº 2.369)
1º/11 (sábado): 8h às 16h
2/11 (domingo): 8h às 12h
