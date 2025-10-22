Rolim de Moura realiza Dia D de Multivacinação neste sábado, 25 de outubro

Publicada em 22/10/2025 às 08h52
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realiza neste sábado, 25 de outubro, o Dia D de Multivacinação, uma importante ação voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes. A mobilização acontecerá das 8h às 13h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Policlínica e Cidade Alta.
O público-alvo da campanha são crianças de 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 14 anos, que poderão colocar em dia todas as vacinas previstas no calendário nacional de imunização. A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação como forma de prevenir doenças e proteger a saúde das crianças e adolescentes, além de manter o município com alta cobertura vacinal.
Durante o Dia D, as equipes estarão preparadas para atender a população e orientar pais e responsáveis sobre a importância de manter as vacinas em dia.
A SEMUSA recomenda que os responsáveis levem a caderneta de vacinação e o cartão do SUS para facilitar o atendimento.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!