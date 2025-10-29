Rogério Gago foi escolhido como novo secretário-geral da Assembleia Legislativa de Rondônia

Publicada em 29/10/2025 às 14h11
Rogério Gago e Arildo Lopes / Reprodução
Porto Velho, RO – Com a saída de Arildo Lopes da Silva para integrar a equipe do prefeito eleito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO) confirmou a escolha de Rogério Gago da Silva como novo secretário-geral da Casa. A substituição marca uma das principais mudanças administrativas do Poder Legislativo estadual neste período de transição política.
LEIA TAMBÉM:
Arildo Lopes deixa a Assembleia Legislativa para assumir Secretaria-Geral de Governo na gestão Léo Moraes
Rogério Gago, servidor com ampla experiência no serviço público rondoniense, ocupava até então o cargo de chefe de Gabinete da Presidência da ALE/RO. O novo secretário-geral exercia a função sob a liderança do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), atual presidente da Assembleia Legislativa, de quem recebeu apoio direto para assumir a nova posição.
A nova missão de Gago ocorre após a confirmação de que Arildo Lopes deixará o cargo para assumir a Secretaria-Geral de Governo (SGG) da Prefeitura de Porto Velho, pasta que tem funções equivalentes às da Casa Civil no Governo do Estado. Lopes encerra sua atuação de cerca de 13 anos na função de secretário-geral do Legislativo estadual, onde também foi vereador em Urupá, secretário municipal de planejamento e diretor administrativo-financeiro do Detran/RO.
A escolha de Rogério Gago é interpretada internamente como uma continuidade administrativa dentro da estrutura da ALE/RO, uma vez que o novo titular já integrava a alta gestão da Casa. Fontes ligadas ao Legislativo afirmam que o trabalho de transição entre Gago e Arildo Lopes foi conduzido de forma técnica e gradual, garantindo estabilidade às atividades institucionais durante a troca de comando.
Com a mudança, o Palácio Marechal Rondon inicia uma nova fase de reorganização administrativa, ao mesmo tempo em que a equipe do prefeito eleito Léo Moraes avança na formação de seu secretariado para a próxima gestão municipal em Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!