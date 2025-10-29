Rodovia-489 recebe manutenção do governo e garante mais trafegabilidade e segurança aos motoristas

Publicada em 29/10/2025 às 14h22
Garantir a trafegabilidade e a segurança dos motoristas que utilizam as rodovias estaduais pavimentadas é fundamental, e o governo de Rondônia vem intensificando os serviços de manutenção e recuperação da malha viária em todo o estado. No dia 20 de outubro, a equipe da 5ª Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) iniciou os trabalhos de manutenção superficial (tapa-buracos) na RO-489, trecho que interliga o município de São Felipe d’Oeste ao entroncamento da RO-010.
De acordo com o gerente da 5ª Usina de Asfalto do DER-RO, Sebastião Cardoso, os serviços abrangem aproximadamente 27 quilômetros de extensão da rodovia. “Estamos removendo os buracos, panelas e borrachudos, executando a fresagem, aplicação da emulsão asfáltica do tipo RR e, posterior aplicação da massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)”, explicou.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção das rodovias estaduais fortalece o transporte escolar, a produção agrícola e o desenvolvimento regional, representando mais segurança e mais dignidade para quem precisa se deslocar pelo estado.
O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, destacou a importância da ação e o empenho das equipes regionais. “As obras de manutenção são fundamentais para assegurar a trafegabilidade e atender às demandas da população. Temos trabalhado para que as rodovias estejam sempre em boas condições, promovendo mobilidade, economia e qualidade de vida.”
