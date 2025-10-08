Recuperação da RO-135 melhora acesso e beneficia produtores rurais da região

Publicada em 08/10/2025 às 11h48
Com o objetivo de avançar nas melhorias da RO-135, trecho entre o município de Ji-Paraná no sentido do distrito de Rondominas, a 8ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) está executando obras de rebaixamento de morro em 20 quilômetros de recuperação, incluindo o aproveitando do material para fazer o levantamento de pista nas margens do Rio Boa Vista, em aproximadamente 300 metros de via.
A finalidade das obras é eliminar os pontos que causam transtornos durante o ano todo para os moradores e agricultores da região. Além disso, a rodovia é uma via coletora que tem muitos produtores de arroz, soja e milho, portanto uma estrada com um grande fluxo de veículos.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o compromisso do estado em garantir trafegabilidade e segurança para quem vive e produz na região. “Temos investido de forma constante na recuperação das rodovias, garantindo que o cidadão possa ir e vir com segurança e que o produtor rural tenha condições de escoar sua produção o ano todo”.
Cada trecho recuperado representa mais qualidade de vida para os moradores e mais segurança para quem utiliza a estrada. O diretor-geral do DER-RO, Eder André reforçou o empenho das equipes e as ações desenvolvidas pelo órgão. “O papel do DER-RO é garantir que as rodovias estejam em condições seguras e trafegáveis para todos. Esse trabalho na rodovia é resultado do empenho das equipes, que têm atuado para levar melhorias às comunidades”.
A recuperação da RO-135 domonstra que o trabalho integrado entre as residências regionais do DER-RO e a Coordenadoria tem dado resultados. O coordenador de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, destacou a importância do trabalho realizado. “Nosso foco é garantir que as rodovias estaduais estejam sempre em boas condições, mesmo em áreas que sofrem com o período chuvoso, para que a população possa se deslocar com segurança o ano inteiro”.
O trabalho tem sido executado de forma planejada e com atenção às necessidades locais, garantindo melhores condições de passagem durante o período chuvoso para a população. O residente da 8ª Residência Regional, Enivaldo Soares, ressaltou a importância do trabalho. “Estamos empenhados em realizar um serviço que traga benefícios duradouros para a população. Estamos executando o rebaixamento do morro, que gerava dificuldades na trafegabilidade e utilizando o material para elevar o nível da pista nas margens do Rio Boa Vista”.
