R$ 12 bilhões em crédito: BNDES apoia agricultores prejudicados por perdas de safra
Publicada em 17/10/2025 às 08h37
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nesta quinta-feira (16), o protocolo para recebimento de pedidos de crédito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais, que dispõe de R$ 12 bilhões em recursos. A iniciativa tem como objetivo auxiliar produtores agropecuários que sofreram perdas expressivas de safra, favorecendo a recuperação de suas atividades.

Os financiamentos poderão ser contratados por meio da rede de instituições financeiras credenciadas ao banco, com prazo de pagamento de até nove anos e um ano de carência. O programa contempla produtores rurais, cooperativas, associações e condomínios agrícolas de municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal em razão de eventos climáticos.

Segundo Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital e Gestão do Fundo Rio Doce, o BNDES atua como principal agente de políticas públicas de crédito de longo prazo no país. “Assim como no Rio Grande do Sul, o banco oferece aos produtores rurais um alívio econômico para garantir a continuidade da produção, especialmente para agricultores familiares e médios produtores”, destacou.

Do montante total, 40% dos recursos estão reservados para agricultores enquadrados no Pronaf (Programa Nacional de Agricultura Familiar) e no Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), considerados os segmentos mais vulneráveis aos impactos das perdas agrícolas.

