Qualidade de Vida e Inclusão Social para Idosos no Centro de Convivência Viver Bem

A semana foi marcada por diversas atividades promovidas pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), no Centro de Convivência Viver Bem (CCVB). O objetivo é oferecer acolhimento e incentivar o envelhecimento ativo, com ações gratuitas que estimulam a autonomia, o bem-estar e o fortalecimento dos vínculos sociais entre os participantes.
Os idosos cadastrados no centro desfrutaram de uma programação variada, que incluiu aulas de hidroginástica, ginástica de solo, apoio pedagógico, jogos de mesa e o início de uma nova turma de pintura em tela. O CCVB atende dezenas de idosos e desenvolve, de segunda a sexta-feira, atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), voltadas à prevenção de situações de risco social e à promoção da inclusão.
De acordo com a coordenadora do CCVB, Paula Gerlinski, as ações realizadas são planejadas para atender às necessidades dos idosos, fortalecendo a convivência comunitária. “Para participar das atividades ofertadas no Centro de Convivência, pessoas acima de 62 anos podem se cadastrar apresentando documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e duas fotos. Para as atividades físicas, é necessário apresentar um laudo médico autorizando a prática de exercícios”, explicou.
As atividades no Centro de Convivência Viver Bem acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Os interessados devem procurar o CCVB, localizado na Rua São Luiz, Bairro Nova Brasília, no segundo distrito de Ji-Paraná.
