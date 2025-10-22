Pyongyang lança mísseis na véspera da visita de Trump à Coreia do Sul

Publicada em 22/10/2025 às 10h34
A Coreia do Norte realizou nesta quarta-feira (22) o lançamento de vários mísseis balísticos de curto alcance, no primeiro teste desde que o novo presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, assumiu o cargo no início de junho. A ação acontece a poucos dias da visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Coreia do Sul, prevista para a próxima semana.
De acordo com o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS), os disparos foram detectados por volta das 8h10 no horário local (20h10 de terça-feira no horário de Brasília), a partir da região de Jungwha, na província de Hwanghae do Norte. Os projéteis foram lançados em direção ao nordeste, aparentemente rumo ao mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste pelas duas Coreias.
As autoridades sul-coreanas e norte-americanas seguem analisando os dados para confirmar os detalhes técnicos dos mísseis lançados. Inicialmente, o JCS havia informado o disparo de apenas um projétil.
O lançamento ocorre em um momento diplomático delicado. A visita de Trump faz parte dos compromissos do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), e há expectativa de que ele visite a cidade sul-coreana de Gyeongju na próxima quarta-feira (29), onde pode inclusive pernoitar.
Também há rumores de que Trump possa se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, em uma possível cúpula que teria como pano de fundo o fortalecimento das relações entre Pequim e Pyongyang. Em setembro, o líder norte-coreano Kim Jong-un participou de um desfile militar na China, sinalizando o estreitamento dos laços entre os dois países.
Este é o primeiro teste armamentista norte-coreano desde a posse de Lee Jae-myung, e acontece em meio à interrupção total dos canais de comunicação entre as Coreias, cortados desde 2022. Pyongyang também tem ignorado os apelos do novo governo sul-coreano para retomar o diálogo.
O último teste semelhante havia ocorrido em maio, quando a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de curto alcance no dia 8 e vários mísseis de cruzeiro no dia 22, ambos sobre as águas do mar do Japão.
