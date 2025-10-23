Putin diz que sanções dos EUA contra a Rússia são ato hostil

Publicada em 23/10/2025 às 15h23
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, comentou, nesta quinta-feira (23), as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a seu país e as classificou como um "ato hostil".
Em uma coletiva de imprensa dada à mídia em Moscou, o russo afirmou que a decisão do governo de Donald Trump é uma "tentativa de pressionar a Rússia", mas que "nenhum país que se respeite faz algo sob pressão" e que elas não "afetarão a economia russa".
As sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atinge as petrolíferas russas Lukoil e Rosneft, as maiores do país. Em nota, o Tesouro dos EUA alertou também para o risco de "sanções secundárias".
O que você achou do novo formato de vídeo que abre esta reportagem?
Vladimir Putin — Foto: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS
✅ Siga o canal de notícias internacionais do g1 no WhatsApp
Putin fala que, mesmo com algumas perdas financeiras sendo esperadas por causa da medida, o setor energético russo está confiante.
"Rússia e Arábia Saudita vendem mais petróleo do que consomem, ao contrário dos EUA. A contribuição da Rússia para o balanço energético global é muito significativa e substituir o petróleo russo no mercado levará tempo. Uma queda forte nessa oferta levará a aumento de preços", acredita o russo.
Apesar das declarações, Putin colocou panos quentes ao falar de sua relação com Trump e os EUA, ao contrário de seu conselheiro, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev, que mais cedo declarou que o governo americano entrou de vez no caminho da guerra".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!