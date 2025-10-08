Propostas aprovadas e delegados eleitos na 5ª Conferência Municipal de Cultura

Publicada em 08/10/2025 às 14h36
Artistas, agentes culturais e gestores públicos de cultura se reuniram nos dias 6 e 7 de outubro para discutir e aprovar propostas voltadas ao fortalecimento das políticas culturais nos âmbitos municipal e estadual.
O encontro aconteceu no auditório do CEEJA, durante a realização da 5ª Conferência Municipal de Cultura.
O espaço democrático possibilitou a troca de ideias, debates sobre os desafios do setor e a construção de diretrizes que serão encaminhadas à Conferência Estadual de Cultura, garantindo que as demandas locais sejam ouvidas e consideradas nas políticas públicas.
Além disso, foram eleitos delegados para representar o município na etapa estadual, reforçando a participação e o compromisso coletivo com o desenvolvimento cultural.
Ao final da Conferência foram eleitos os seguintes delegados para a Conferência Estadual de Cultura: Rosangela Cilene Cidram (titular), Weverton Ricardo Souza Santos (titular), Emanuel Andrade Banck(titular), Tayson Ramos de Oliveira (titular), Amanda Ostrowski da Silva (titular), Socrates Alves de Oliveira (titular), Fabrício Vieira Ramos(titutar), Franklin Bruno Gubert Queres (titular) e Amós de Barros Eler(suplente).
