Programa executado pela Prefeitura de Jaru já atendeu 41 produtores rurais e distribuiu quase 70 toneladas de adubo em 2025

Publicada em 09/10/2025 às 14h27
A Prefeitura de Jaru segue trabalhando para fortalecer a economia rural do município. Uma das iniciativas é o programa Campo Produtivo, executado pela Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – Semeagro, que realiza a entrega de mudas, insumos e serviços mecanizados, visando o preparo técnico do solo para melhor desenvolvimento de mudas.
Nesta semana, os técnicos da Semeagro trabalharam com o produtor Ivanildo de Souza. A propriedade fica na Linha 607 e irá comportar uma lavoura de 2 mil mudas de cacau clonal. No local, foi realizado o gradeamento do solo e perfuração das covas.
Segundo o secretário da Semeagro, além de Ivanildo, desde o início do ano, a Prefeitura já atendeu com o Campo Produtivo outros 41 produtores rurais de diferentes regiões, realizando a distribuição de quase 70 toneladas de cama de frango utilizada como fonte de adubo, 24 toneladas de calcário e 19 mil mudas de café, além de 23 serviços de preparação de solo para plantio. “São ações que aumentam a produtividade e sustentabilidade da agricultura em Jaru. Esse é o nosso objetivo: garantir que a tecnologia, insumos e o suporte técnico cheguem a quem mais precisa”, disse.
