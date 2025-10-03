REFIS

Programa de Refinanciamento de Dívidas da Prefeitura de Jaru que concede até 95% de descontos em juros e multas segue até 31 de outubro

O benefício é válido para débitos de IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, Taxas e Indenizações