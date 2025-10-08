Procon e a Vigilância Sanitária realizaram uma ação conjunta de orientação e fiscalização no comércio local

Por ASSESSORIA
Publicada em 08/10/2025 às 14h47
Cuidar da saúde da população é prioridade! O Procon e a Vigilância Sanitária de Espigão D’Oeste realizaram uma ação conjunta de orientação e fiscalização no comércio local, com foco na prevenção de intoxicações causadas por bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.
Durante as visitas, os comerciantes receberam orientações sobre a verificação dos lacres, procedência dos produtos e importância da nota fiscal, garantindo mais segurança aos consumidores e evitando riscos à saúde.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste reforça o compromisso com a proteção da nossa comunidade.
