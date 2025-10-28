Publicada em 28/10/2025 às 15h15
O Laboratório Central de Vilhena informou que, devido a um problema técnico no sistema de lançamentos, os exames encaminhados para análise no laboratório de apoio fora do município, terão atraso na entrega dos resultados.
O problema momentâneo afeta os pacientes que realizaram exames entre os dias 20 e 23 de outubro, período em que o sistema passou por atualização e os cadastros precisaram ser feitos manualmente.
Durante dois dias, os exames não puderam ser enviados ao laboratório de apoio por falta de integração entre os sistemas, o que comprometeu o fluxo normal de envio e análise. A equipe técnica segue trabalhando na estabilização do novo sistema, que está em fase de implantação.
Segundo o Laboratório Central, os exames considerados urgentes — como os cirúrgicos e os realizados internamente — não foram afetados e já estão com os laudos disponíveis. Apenas os exames externos, que dependem da interface com o laboratório de apoio, estão sujeitos ao atraso.
A instituição reforça que está empenhada em normalizar o serviço o mais rápido possível e agradece a compreensão dos usuários do sistema.
