PREVISÃO DO TEMPO: Variação de chuva e sol marcam o Norte nesta quinta-feira (16)
Por Jullya Borges / brasil61.com
Publicada em 16/10/2025 às 08h00
 A quinta-feira (16) será de instabilidade em boa parte da Região Norte. No Amazonas, a previsão indica pancadas de chuva desde as primeiras horas do dia em cidades como Manaus, Coari e Tefé. O tempo segue fechado também no oeste do estado, com risco de trovoadas isoladas. À tarde, a chuva persiste em áreas centrais e no sul amazonense, como em Atalaia do Norte, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira.

No Acre e em Rondônia, o dia começa com tempo abafado e pancadas localizadas. Em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Porto Velho, há previsão de chuva passageira, principalmente no período da manhã. Durante a tarde, o sol aparece entre nuvens.

No Pará, o tempo varia conforme a região. No norte e nordeste, em municípios como Belém, Castanhal e Salinópolis, o sol predomina ao longo do dia, com poucas nuvens. Já no oeste e sudoeste, incluindo Santarém e Altamira, há possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde.

Em Roraima, o tempo segue instável, com pancadas de chuva principalmente em Boa Vista e regiões próximas à fronteira com a Venezuela. No Amapá, o sol predomina durante boa parte do dia, mas há chance de chuva leve e rápida em Macapá e Oiapoque no fim da tarde.

Em Tocantins, o tempo continua firme, com sol forte em cidades como Palmas, Gurupi e Araguaína. 

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Manaus e Belém. Já a máxima pode chegar a 34°C, em Palmas, Belém e Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

