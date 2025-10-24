PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (24) com pancadas isoladas no Norte

Publicada em 24/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (24), indica pancadas de chuva isoladas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas no oeste do Amazonas e do Acre, como em Barcelos e Feijó, respectivamente, e em boa parte de Rondônia. Atenção maior para o norte amazonense, nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Jutaí, em que o alerta é de perigo de chuvas intensas.
Toda a extensão dos sete estados nortistas é coberta por muitas nuvens. A manhã é marcada por pancadas de chuvas isoladas em todo território de Roraima, em grande parte de Rondônia e no leste do Amazonas e Acre. Pancadas com trovoadas isoladas atingem o oeste do Acre e boa parte do Amazonas, como em Barcelos. O dia começa com chuvas isoladas a oeste do Pará e no restante do território rondonense.
Durante a tarde, as pancadas isoladas avançam e atingem o oeste paraense, como também Viseu, no litoral leste do Pará. O restante do Pará, o Amapá e Tocantins seguem com muitas nuvens.
À noite, as pancadas persistem nas mesmas regiões, enquanto chuvas isoladas cobrem o centro do Pará. As pancadas de chuvas isoladas também afetam a capital Belém. O restante dos territórios segue com as mesmas condições.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Palmas e Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
