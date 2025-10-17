PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (17) com pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 17/10/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta sexta-feira (17), indica muitas pancadas de chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas no Acre, em boa parte de Rondônia e no oeste do Amazonas, que deve atingir os municípios de Jutaí e Itamarati.
A manhã é marcada por pancadas de chuvas isoladas em grande parte da extensão do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e no município de Jacareacanga, no Pará. O dia começa com o céu com muitas e poucas nuvens por todo Tocantins, Pará e o Amapá.
Durante a tarde, as chuvas isoladas avançam e atingem todos os estados, exceto o centro-sul de Tocantins e a capital Belém, que seguem com o tempo firme. Ao noroeste da região, nos estados do Amazonas, Acre e Roraima, estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas. De São Gabriel da Cachoeira ao município de Atalaia do Norte, no Amazonas, as pancadas são mais fortes.
À noite, as pancadas de chuvas avançam em todo Amazonas, Acre, Roraima e no sul de Rondônia. O restante dos territórios segue com a condição de chuvas isoladas, exceto a região oriental do Tocantins, que permanece com muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 95%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
