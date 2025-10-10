PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (10) de pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 10/10/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta sexta-feira (10), indica muitas pancadas de chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o perigo potencial de chuvas intensas em Roraima, no norte de Rondônia, no sul do Pará e do Tocantins, e em boa parte do Amazonas. Atenção para o Pará e Tocantins, onde o alerta é de perigo de chuvas intensas nas regiões dos municípios de Altamira e Fátima, respectivamente. O Inmet também adverte sobre perigo potencial de baixa umidade no sul do estado de Tocantins, em Dianópolis.
A manhã é marcada por pancadas de chuvas em grande parte da extensão dos estados, atingindo o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Oriximiná, no Pará. As chuvas são mais fortes no sul amazonense e em Rondônia. O dia começa com o céu com muitas e poucas nuvens em boa parte do Pará, por todo Tocantins e no Amapá.
Durante a tarde, as chuvas avançam e atingem todos os estados, com exceção do sul de Tocantins, que segue com tempo firme. Pancadas com trovoadas isoladas afetam a maior parte do Pará, ao sul, o sudeste do Amazonas, o norte de Rondônia e o bico do papagaio, em Tocantins.
À noite, as pancadas de chuvas se concentram no interior do Amazonas, no sudoeste paraense e em parte do Rondônia, como na capital Porto Velho. O restante da região segue com muitas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C em Palmas. Já a máxima pode chegar até 35°C em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
