PREVISÃO DO TEMPO: segunda-feira (27) com pancadas no Norte

A previsão do tempo para a Região Norte nesta segunda-feira, 27 de outubro, é de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia no Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e o oeste do Pará. Amapá e nordeste do Pará têm variação de nuvens e chuvas especialmente no litoral. Sudeste do Pará e Tocantins ficam com sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 37°C, em Palmas e Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
