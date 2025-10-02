PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (2) de pancadas de chuvas no Norte

Publicada em 02/10/2025 às 07h50
A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta quinta-feira (2), indica muitas chuvas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas intensas em todo o estado de Roraima e na divisa entre o Amazonas e o Pará, nas regiões centro e sul amazonense e no Baixo Amazonas e sudoeste paraense. Há também o alerta de perigo potencial de baixa umidade que afeta o quase todo o Tocantins, exceto o Bico do Papagaio.
A manhã é marcada por pancadas de chuvas com trovoadas isoladas em grande parte da extensão dos estados, atingindo o Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e o oeste do Pará, em municípios como Faro e Aveiro. O dia começa com o céu com muitas e poucas nuvens por todo Tocantins, o leste paraense e o Amapá.
Durante a tarde, as chuvas avançam e atingem todos os estados, exceto o Tocantins, que segue com tempo firme. Em Belém e outros municípios paraenses, como Portel e São Félix do Xingu, são previstas muitas nuvens e chuvas isoladas.
À noite, as pancadas de chuvas se concentram entre o sul amazonense, sudoeste paraense e leste de Rondônia. No restante do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e boa parte do Pará, a condição é de pancadas isoladas. Em Amapá e no Tocantins predominam poucas nuvens, como também na capital Belém, no Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco, Porto Velho e Belém. Já a máxima pode chegar até 40°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 15% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
