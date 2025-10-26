PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem previsão de chuva intensa neste domingo (26)

Publicada em 26/10/2025 às 09h30
A previsão do tempo para este domingo (26) indica instabilidade em boa parte da Região Norte. No Amazonas, o tempo segue nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente nas áreas de Manaus, Tefé, Coari e Tabatinga. Situação semelhante é esperada no Acre, onde as chuvas ocorrem de forma intermitente em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.
Em Rondônia, o céu fica encoberto e há previsão de chuva ao longo do dia em Porto Velho, Ji-Paraná e Cacoal. Já no Pará, o tempo permanece instável no oeste, com pancadas entre a tarde e a noite em Santarém, Altamira e Itaituba, enquanto o leste do estado, incluindo Belém e Castanhal, deve ter sol entre nuvens.
No Amapá e em Roraima, o tempo fica firme, com predomínio de sol e poucas nuvens. O Tocantins também terá um domingo ensolarado, com tempo aberto em Palmas, Gurupi e Araguaína.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!