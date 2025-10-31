Prefeitura segue com patrolamento e encascalhamento de ruas não pavimentadas

Publicada em 31/10/2025 às 15h32
Na manhã desta sexta-feira, 31, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), seguindo a determinação do prefeito Affonso Cândido (PL), está recuperando diversas ruas do bairro Primavera e São Francisco, segundo distrito, que ainda não foram asfaltadas. As ruas apresentavam difíceis condições de trafegabilidade, com pontos bastante esburacados, o que dificultava o trânsito de pedestres e veículos.
O prefeito Affonso Cândido informou que a gestão está buscando garantir a fluidez e a segurança nas áreas que ainda aguardam a pavimentação definitiva. “Em algumas ruas ainda sem pavimento, a Prefeitura está realizando serviços de limpeza, nivelamento e encascalhamento, para garantir a circulação de pessoas e veículos enquanto o asfalto não chega. A determinação é que os equipamentos só deixarão o bairro depois que o trabalho for concluído”, afirmou.
As equipes realizaram trabalho nas ruas K-03 entre rua T-04 e rua T-05, Bairro: São Francisco, rua Feijó entre rua Do Progresso e rua Da Proclamação, bairro Primavera que estava no cronograma da Secretaria de Obras para serem recuperadas. A Prefeitura segue com várias frentes de serviços na cidade, com objetivo de garantir mais qualidade de vida para a população.
A participação da população é fundamental para o sucesso do trabalho. Os moradores podem solicitar os serviços diretamente à Semosp pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161, ou comparecendo à sede da Secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
