Prefeitura revitaliza quadra esportiva do Copas Verde e reforça incentivo ao esporte e lazer

Publicada em 29/10/2025 às 08h37
Garantir acesso ao esporte e ao lazer é um dos compromissos da Prefeitura de Ji-Paraná. Pensando nisso, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), concluiu a revitalização da quadra esportiva do bairro Copas Verde, oferecendo um espaço renovado e adequado para a prática de atividades físicas, convivência e lazer da comunidade.
C. Entre os locais já revitalizados estão o Ginásio Poliesportivo Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão), o Ginásio Adão Lamota, a quadra do Jardim dos Migrantes e, agora, a quadra do Copas Verde, que foi completamente recuperada e entregue à população.
De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), a entrega da quadra representa o compromisso da gestão com a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores. "É uma felicidade ver as crianças brincando e a população utilizando um espaço renovado, bonito e seguro. Essa quadra não é apenas um equipamento esportivo, mas um ponto de encontro da comunidade. Ela pertence ao povo do Copas Verde e de toda a região”, destacou o prefeito.
Entre as melhorias realizadas no local estão a pintura interna e externa, aplicação de pintura epóxi na quadra e reparos estruturais. Além das aulas da Escolinha da Semes, o espaço também está disponível para que os moradores desenvolvam outras atividades esportivas e recreativas.
Segundo o secretário municipal de Esporte e Lazer, Alessandro Barroso, a revitalização das quadras poliesportivas é uma das prioridades da atual gestão. "Estamos recuperando os espaços que já existem para garantir à população ambientes adequados e seguros para o esporte e o lazer. Esse trabalho demonstra o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento social e a promoção da saúde por meio da atividade física”, afirmou o secretário.
A revitalização da quadra do Copas Verde reforça o esforço da Prefeitura de Ji-Paraná em ampliar e modernizar a infraestrutura esportiva do município, proporcionando mais oportunidades de esporte, lazer e integração comunitária.
Foto: Danilo Carrilho
