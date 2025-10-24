Prefeitura realizará Fórum do Selo Unicef; evento acontece no dia 06 de novembro

Por ASSESSORIA
Publicada em 24/10/2025 às 08h38
Publicada em 24/10/2025 às 08h38
A prefeitura de Jaru, realizará no dia 06 de novembro, o 1º Fórum Comunitário da edição 2025/2025 do Selo Unicef.
Coordenado pelas Secretarias de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, o evento tem por objetivo debater estratégias para desenvolver ações de proteção e participação social das crianças e adolescentes, e a monitorar os resultados alcançados por meio de indicadores debatidos nos fóruns comunitários.
Alinhados aos princípios do Selo Unicef, as atividades buscam implementar políticas públicas, que contribuam diretamente na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população, e na garantia dos direitos das crianças e adolescentes do município.
O Fórum acontecerá na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 8h.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!