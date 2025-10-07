Prefeitura realiza recapeamento asfáltico em trecho da Avenida JK, próximo a ponte do Rio Jaru
Por ASSESSORIA
Publicada em 07/10/2025 às 08h39
Nos acompanhe pelo Google News

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Jaru – Seminsp, realizaram na última semana, o recapeamento asfáltico em um trecho da Avenida JK, via marginal da BR 364 próximo a Ponte sobre o Rio Jaru.

As obras integram o cronograma de ações da Prefeitura de Jaru, cujo objetivo é melhorar a mobilidade urbana no município.

O prefeito Jeverson Lima, acompanhou o andamento das obras e destacou que toda a ação foi realizada com equipes, maquinários e recursos próprios da Prefeitura. “E para garantir a qualidade do serviço, todo material antigo e danificado foi removido. Realizamos também a regularização da pista e finalizamos com a aplicação de uma nova capa asfáltica”, disse.

Geral JARU
Imprimir imprimir