Prefeitura realiza Oficina técnica com o tema: “Como se sair bem em uma entrevista de emprego”

Por ASSESSORIA
Publicada em 22/10/2025 às 15h11
Publicada em 22/10/2025 às 15h11
Quer se destacar na sua próxima entrevista de emprego? A Prefeitura de Ariquemes convida você para participar da Oficina “Como se sair bem em uma entrevista de emprego” — uma oportunidade para aprender técnicas, postura e dicas valiosas para conquistar aquela vaga dos sonhos!
Inscrições até: 31/10/2025
Local: CRAS: Av. Jamari nº 4615, Setor 02
Documentos necessários:
Folha resumo do Cadastro Único - Documentos pessoais - Comprovante de residência
Informações: (69) 9.9601-5204
Não perca essa chance de dar o próximo passo rumo ao mercado de trabalho!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!