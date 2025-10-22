Prefeitura realiza Oficina técnica com o tema: “Como se sair bem em uma entrevista de emprego”
Por ASSESSORIA
Publicada em 22/10/2025 às 15h11
Quer se destacar na sua próxima entrevista de emprego? A Prefeitura de Ariquemes convida você para participar da Oficina “Como se sair bem em uma entrevista de emprego” — uma oportunidade para aprender técnicas, postura e dicas valiosas para conquistar aquela vaga dos sonhos!

Inscrições até: 31/10/2025

Local: CRAS: Av. Jamari nº 4615, Setor 02

Documentos necessários:

Folha resumo do Cadastro Único - Documentos pessoais - Comprovante de residência

Informações: (69) 9.9601-5204

Não perca essa chance de dar o próximo passo rumo ao mercado de trabalho!

