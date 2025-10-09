Prefeitura realiza atendimento noturno e amplia ações do Outubro Rosa no Centro de Saúde da Mulher

Publicada em 09/10/2025 às 15h03
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), iniciou na quarta-feira (8) a programação especial da campanha Outubro Rosa no Centro de Saúde da Mulher Cecília Cunha (Ceci Cunha). O primeiro dia da ação contou com um atendimento diferenciado, realizado no período noturno, das 19h às 22h, proporcionando mais comodidade às mulheres que não conseguem comparecer durante o expediente regular.
A iniciativa teve ótima adesão do público feminino, que aproveitou o horário estendido para colocar os exames e consultas em dia. Somente na abertura da campanha, foram realizados 249 atendimentos, entre 35 exames preventivos, 30 mamografias, 124 testes rápidos e 60 consultas ginecológicas.
O prefeito Affonso Cândido (PL) participou da abertura da campanha e destacou a importância da ação para a saúde da população feminina.
“Cuidar da saúde das mulheres é cuidar do futuro da nossa cidade. Essa é uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o prefeito.
A programação do Outubro Rosa no Ceci Cunha segue até sexta-feira (10), com atendimentos no horário normal de funcionamento, das 7h30 às 17h. Durante os dias 9 e 10, serão ofertados exames preventivos, mamografias, testes rápidos e atendimentos ginecológicos, reforçando o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e o cuidado integral da mulher.
A campanha integra as ações da Prefeitura de Ji-Paraná voltadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, além de estimular o autocuidado e o acompanhamento periódico da saúde feminina.
