Prefeitura realiza ação semanal de vacinação antirrábica durante o mês de outubro

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) e do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (NUVEPA), inicia neste mês de outubro a ação semanal de vacinação antirrábica para cães e gatos. A iniciativa tem como objetivo proteger os animais e a população contra a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida aos humanos.
As atividades serão realizadas todas as quartas-feiras, das 8h às 12h, com equipes formadas por vacinadores, registradores e apoio logístico da Vigilância Ambiental.
Cronograma da ação:
08/10 – UBS Delta Martinez
Ponto estratégico: Academia Popular (Atrás da UBS Delta Martinez)
Bairro atendido: Jardim das Esmeraldas
15/10 – UBS Carlos Chagas
Ponto estratégico: Praça do Tamandaré (Atrás da UBS Carlos Chagas)
Bairros atendidos: Centro, Triângulo, Cristo Rei, Tamandaré e Caetano
22/10 – UBS Sandoval Meira
Ponto estratégico: Igreja do Divino
Bairros atendidos: Santo Antônio, São José, Serraria e Santa Luzia
29/10 – UBS Irmã Maria Agostinho
Ponto estratégico: Igreja Comunidade Nossa Senhora de Fátima
Bairros atendidos: 10 de Abril, Fátima e parte do bairro Liberdade
A coordenadora da Vigilância Ambiental, Rosifrancy S. Marinho Silva, reforça a importância da participação da população:
“A vacinação é essencial para prevenir a raiva e garantir a saúde de nossos animais e de toda a comunidade. Pedimos que os tutores levem seus cães e gatos aos pontos de vacinação nos dias indicados.”
A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar animal, convidando toda a população a participar da campanha e manter a cidade livre da raiva.
